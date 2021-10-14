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В ОДКБ заявили об усилении террористов в Афганистане за счет освободившихся из тюрем

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Приход к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) привел к усилению группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ), заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Приход к власти в Афганистане исламского движения "Талибан" актуализирует угрозу использования международными террористическими организациями и другими деструктивными силами афганской территории в качестве базы для дестабилизации ситуации в сопредельных государствах", - сказал Сидоров на брифинге в четверг.

По его словам, наибольшую угрозу для правительства талибов и сопредельных стран представляют международные террористические группировки ИГИЛ и "Аль-Каида".

"В настоящее время наблюдается их усиление за счет освобождения из афганских тюрем сторонников игиловцев и вербовки боевиков, находящихся в оппозиции движению "Талибан", - сказал Сидоров.

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