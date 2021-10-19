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В Иране 27 октября обсудят формирование инклюзивного правительства Афганистана

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Тегеране 27 октября министры иностранных дел государств - соседей Афганистана обсудят вопросы содействия по формированию инклюзивного правительства Афганистана, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на пресс-конференции, сообщает сайт иранского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, встреча состоится в очном формате и продлится один день.

По словам Хатибзаде, в повестке дня встречи - продолжение диалога, который на первом этапе прошел в формате онлайн.

Сообщается, что главы МИД Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана сконцентрируют свои усилия на том, как помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане с присутствием всех национальных групп.

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