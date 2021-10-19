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Дайвер нашел у берегов Израиля меч крестоносцев

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Дайвер-любитель во время погружения на мелководье близ Хайфы (Израиль) обнаружил меч, который предположительно принадлежал крестоносцам. Как сообщает "Би-би-си", находке может быть около 900 лет.

Вероятно ранее метровый меч не нашли, поскольку он был погребен под слоем песка под водой. После того как археологи очистят меч, он будет выставлен для публики. Сейчас оружие покрыто слоем моллюсков и других наростов.

Отмечается, что дайвер Шломи Катцин нашел также керамические обломки, детали якорей.

Крестовые походы продолжались несколько веков, начиная с 1095 года, когда европейцы пытались получить контроль над христианскими святынями Ближнего Востока, прежде всего, над Иерусалимом. На тот момент регион был во власти мусульман-сельджуков.

По данным ученых, в месте, где был найден меч, крестоносцы и их военные корабли могли укрываться от шторма. Причем так поступали путешественники задолго до крестовых походов: предположительно от непогоды в этом месте укрывались суда еще в Бронзовом веке, 4 тыс. лет назад.

Археологи регулярно исследуют эти места, но найти там что-то не всегда получается из-за движения песков.

Израиль Средиземное море

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