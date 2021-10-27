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Норвежские истребители сопроводили российские Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Норвегия поднимала в воздух истребители F-16 из-за полета двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями, сообщили в Минобороны РФ.

Как пояснили в российском военном ведомстве, два российских Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 8 часов.

В полете Ту-160 сопровождались истребителями-перехватчиками дальнего радиуса действия МиГ-31 Северного флота РФ.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны РФ.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack.

Норвегия Ту-160 Баренцево море Норвежское море

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