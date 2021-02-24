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Харьковский горсовет прекратил полномочия умершего в декабре Кернеса

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Харьковский городской совет утвердил решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса со дня его смерти 16 декабря. В документе также указано, что копию этого решения секретарь горсовета Игорь Терехов должен направить в Верховную Раду.

Геннадий Кернес руководил Харьковом с 2010 года. В сентябре 2020 года он заразился коронавирусом и в тяжелом состоянии был перевезен в берлинскую клинику Charite. В октябре, находясь на лечении, он заочно выиграл очередные выборы мэра. В декабре он умер.

Секретарь горсовета Терехов направил в комитет Верховной рады по вопросам государственной власти и местного самоуправления ходатайство о назначении новых выборов мэра. 27 января этот комитет объявил, что просьбы назначить дату выборов недостаточно и что горсовет должен утвердить и передать в Раду решение о прекращении полномочий Кернеса.

Терехов на это возразил, что юристы горсовета считают заявление с просьбой назначить новую дату выборов достаточным требованием. Однако он заверил, что не пытается затянуть организацию новых выборов и пообещал, что горсовет на ближайшем заседании утвердит прекращение полномочий умершего мэра.

Харьков Геннадий Кернес коронавирус Украина

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