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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Талибы ликвидировали 4 участников нападения на военный госпиталь в Кабуле

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Четверо из шести напавших на военный госпиталь в Кабуле убиты боевиками движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил журналистам представитель движения Хекматулла Джамал.

По его словам, жертв среди гражданского населения в результате сегодняшнего нападения на госпиталь имени Сардар Мухаммад Дауд Хана было много. При этом он не назвал конкретных цифр.

В миреВ результате теракта в военном госпитале Кабула погибли 23 человекаЧитать подробнее

Ранее местные СМИ сообщили о гибели не менее 23 человек и порядка 50 раненых. Информационное агентство Aamaj News со ссылкой на источники сообщило о гибели 19 и ранении 43 человек. Администрация неправительственного медицинского центра "Emergency" в Кабуле писала в твиттере, что к ним поступило девять раненых.

Начальник пресс-центра МВД талибов Кари Саид Хости сообщил, что взрыв произошел у входа в госпиталь имени Сардар Мухаммад Дауд Хана в 10-м районе Кабула.

Ни одна из действующих в Афганистане вооруженных групп не взяла ответственность за теракт.

Афганистан Кабул Талибан

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