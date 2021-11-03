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Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у границы Аргентины и Чили

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в западной части Аргентины в провинции Мендоса, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 06:18 мск в среду землетрясения находился в 64 км восточнее чилийского города Лос-Андес и примерно в 20 км от чилийско-аргентинской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду Землетрясения в 5,7. По данным американских сейсмологов, землетрясение произошло на территории Чили в 41 км к востоку-северо-востоку от города Лос-Андес.

Аргентина Чили

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