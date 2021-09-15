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Моргенштерна вновь признали угрозой национальной безопасности Украины

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины повторно внесло российского певца Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Согласно обновлениям списка лиц, угрожающим нацбезопасности Украины, в него вошел Алишер Моргенштерн.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 205 человек.

Как сообщали украинские СМИ, первый раз российский рэпер был включен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, в апреле этого года.

Алишер Моргенштерн Украина СБУ

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