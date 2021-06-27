Киркорова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Министерство культуры и информационной политики Украины исключило российского исполнителя Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности страны, сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье.

"Согласно новому письмо Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо относительно включения Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, - МКИП исключает Киркорова из этого списка", - говорится в его сообщении.

Отмечается, что решение министерства было принято на основании обращения СБУ от 25 июня.

Как резюмировали в ведомстве, "при этом, как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкультуры не указывает".

Как сообщалось, 24 июня министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Киркорова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.