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Китай вывел на орбиту Земли спутник по наблюдению за ее экосистемой

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Гуанму" для наблюдения за изменениями экосистемы планеты в рамках плана ООН по устойчивому развитию до 2030 года, сообщила Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN) в пятницу.

Спутник был запущен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-6" со стартовой площадки космодрома Тайюань в провинции Шаньси 5 ноября в 10:19 по пекинскому времени (5:19 по Москве).

Отмечается, что спутник стал первым аппаратом, запущенным в целях поддержки названных в 2015 году Генассамблеей ООН семнадцати глобальных целей устойчивого развития, которые входят в принятый организацией план по достижения лучшего и устойчивого будущего на период до 2030 года.

Эти цели направлены на решение проблем в социальной и экономической сферах, а также проблем, связанных с загрязнением окружающей среды и уничтожением биосферы человеком.

По данным разработчиков, аппарат, созданный в Китайской академии наук, оснащен термальными инфракрасными, проблесковыми и мультиспектральными системами формирования изображения для наблюдения за изменениями окружающей среды на Земле, связанными с влиянием человека, среди которых урбанизация, строительство жилых массивов и энергопотребление.

Сообщается, что за "Гуанму" последуют и другие подобные спутники, в том числе разработанные зарубежными организациями, данные которых будут передаваться в совместное научное объединение по наблюдению за экосистемой Земли.

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