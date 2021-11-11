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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин второй раз за два дня провел телефонный разговор с Меркель

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны продолжили обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза.

Как отмечают в пресс-службе, Путин "высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы".

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

Накануне Путин и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась, в частности, ситуация на внешних границах Белоруссии. Как сообщал тогда официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, Меркель в разговоре с российским лидером попросила Путина повлиять на Минск в связи с ситуацией с беженцами на белорусской границе.

"По оценке германского правительства, российское правительство имеет определенное влияние на белорусский режим, на белорусское правительство. Переговоры с президентом Путиным - это переговоры с тем, к кому прислушиваются в Минске", - сказал Зайберт.

Положение на белорусско-польской границе осложнилось 8 ноября, когда к польской границе со стороны Белоруссии подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Владимир Путин Германия Ангела Меркель Белоруссия

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