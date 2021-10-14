Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия соглашения между страной и Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Документ официально опубликован на белорусском национальном правовом интернет-портале в четверг.

"Приостановить действие Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в Брюсселе 8 января 2020 года", - сказано в нем.

Закон о приостановке соглашения о реадмиссии был принят парламентом Белоруссии 4 октября.

В сентябре Лукашенко внес в парламент законопроект "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения". В президентской пресс-службе отмечали, что данный документ подготовлен правительством в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Белоруссии. Там также уточняли, что соглашение определяет механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания.