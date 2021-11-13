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Байден выразил России и Белоруссии беспокойство кризисом с мигрантами на границе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сказал журналистам, что он уже сообщил России и Белоруссии об озабоченности Вашингтона миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

"Мы сообщили о нашей озабоченности России, мы также сообщили об этом Белоруссии", - сказал Байден, добавив, что это "большая проблема".

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В Европе обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией".

Накануне члены Совета безопасности ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания заявили, что готовы обсудить новые меры в отношении Белоруссии из-за ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Польшей. Они призвали страны, откуда приезжают нелегальные мигранты, к сотрудничеству, чтобы предостеречь граждан "от попадания в ловушку, расставленную белорусскими властями".

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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США Белоруссия Россия Джо Байден

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