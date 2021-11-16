Алиев сообщил о раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор.

Как сообщает пресс-служба Алиева, он сообщил о наличии раненых с азербайджанской стороны.

Алиев также заявил, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы в Сюникской области обострилась 13 ноября. Тогда Минобороны Армении сообщило, что военные Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление, которое было предотвращено.

По мнению армянских экспертов, азербайджанская сторона усиливает давление на Ереван с целью прокладки так называемого Зангезурского коридора из Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику через территорию Сюникской области Армении.

Ереван сообщил во вторник, 16 ноября, о 15 погибших военнослужащих ВС Армении и 12 попавших плен.