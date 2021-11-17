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В Иерусалиме при нападении ранены двое полицейских

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Двое сотрудников пограничной полиции Израиля пострадали от ножевых ранений в результате нападения в Иерусалиме, сообщает в среду интернет-портал израильского издания "Едиот ахронот".

" В результате поножовщины сотрудники пограничной полиции получили ранения легкой и средней тяжести. Офицеры и гражданский охранник, находившиеся на месте происшествия, нейтрализовали террориста, открыв по нему огонь", - говорится в сообщении.

По данным полиции, нападавший застрелен.

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