В Иерусалиме при нападении ранены двое полицейских

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Двое сотрудников пограничной полиции Израиля пострадали от ножевых ранений в результате нападения в Иерусалиме, сообщает в среду интернет-портал израильского издания "Едиот ахронот".

" В результате поножовщины сотрудники пограничной полиции получили ранения легкой и средней тяжести. Офицеры и гражданский охранник, находившиеся на месте происшествия, нейтрализовали террориста, открыв по нему огонь", - говорится в сообщении.

По данным полиции, нападавший застрелен.