Незаконные мигранты из 12 стран обнаружены в Мексике в грузовиках

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Мигранты из 12 стран были обнаружены в Мексике сотрудниками мексиканского Национального института миграции, сообщил институт на своем сайте.

Всего в двух трейлерах в штате Веракрус были найдены около 600 человек из Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Бангладеш, Никарагуа, Сальвадора и Кубы, Ганы, Венесуэлы, Эквадора, Индии и Камеруна.

Среди мигрантов - 455 мужчин и 145 женщин. Задержанные будут либо отправлены на родину, либо им будет предоставлена возможность узаконить свое пребывание в Мексике, говорится в сообщении института.

Большинство мигрантов из Центральной Америки и остального мира, въезжающих в Мексику, направляются в Соединенные Штаты.