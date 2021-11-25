Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мэром Таллина переизбран русскоговорящий политик Михаил Кылварт

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Таллинское городское собрание на заседании в четверг вновь избрало члена партии Центра Михаила Кылварта мэром столицы Эстонии.

За его кандидатуру проголосовали 46 депутатов из 79, за его конкурента члена партии "Отечество" Урмаса Рейнсалу – 21.

Кылварт был избран мэром столицы в первый раз в 2019 году. До этого был замом мэра по вопросам образования, культуры, молодежи, спорта и интеграции. Имеет опыт юридической практики и преподавания в вузе курсов по истории культуры и риторики.

Кылварт родился в 1977 году в Казахстане. Его отец Юло Кылварт эстонец, мать Лидия Григорьевна кореянка с китайскими корнями. С трех лет живет в Таллине.

Известен как защитник русской школы, в 2010 году был избран в Совет русской школы. В 2010 году назначен в состав Круглого стола национальностей Эстонского совета сотрудничества, работающего при президенте Эстонии, и в состав Молодежной ассамблеи национальных меньшинств при министерстве культуры. Позднее приостановил членство в связи с парламентскими выборами.

Кылварт видный спортсмен, побеждал на различных турнирах по таэквондо, кикбоксингу и боксу, в том числе является обладателем серебряной медали на III Всемирных играх боевых искусств. Обладает черным поясом таэквондо. Основатель Эстонского Союза борьбы таэквондо. С 2017 года возглавляет Эстонскую федерацию этого вида спорта.

Эстония Таллин Михаил Кылварт

Новости
Пандемия коронавируса

В Португалии с декабря вернут ограничения против COVID-19

В Португалии с декабря вернут ограничения против COVID-19

ВОЗ пока не увидела причин беспокоиться из-за нового штамма COVID в ЮАР

Что произошло за день: четверг, 25 ноября

В ВОЗ заявили, что РФ прошла пик заболеваемости коронавирусом

Черноморский флот начал отслеживать эсминец "Арли Бёрк", вошедший в Черное море

Сербия еще полгода будет получать газ из РФ по прежним ценам

Сербия еще полгода будет получать газ из РФ по прежним ценам
Пандемия коронавируса

Новый штамм COVID-19 со множеством мутаций обнаружили в Южной Африке

Пандемия коронавируса

Во Франции взрослым придется вводить бустерную дозу вакцины для продления COVID-паспорта

Во Франции взрослым придется вводить бустерную дозу вакцины для продления COVID-паспорта

Путин выразил уверенность в решении вопроса с газовым контрактом с Сербией

Парламент Молдавии выделил $75 млн для погашения долга перед "Газпромом"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });