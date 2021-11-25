Мэром Таллина переизбран русскоговорящий политик Михаил Кылварт

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Таллинское городское собрание на заседании в четверг вновь избрало члена партии Центра Михаила Кылварта мэром столицы Эстонии.

За его кандидатуру проголосовали 46 депутатов из 79, за его конкурента члена партии "Отечество" Урмаса Рейнсалу – 21.

Кылварт был избран мэром столицы в первый раз в 2019 году. До этого был замом мэра по вопросам образования, культуры, молодежи, спорта и интеграции. Имеет опыт юридической практики и преподавания в вузе курсов по истории культуры и риторики.

Кылварт родился в 1977 году в Казахстане. Его отец Юло Кылварт эстонец, мать Лидия Григорьевна кореянка с китайскими корнями. С трех лет живет в Таллине.

Известен как защитник русской школы, в 2010 году был избран в Совет русской школы. В 2010 году назначен в состав Круглого стола национальностей Эстонского совета сотрудничества, работающего при президенте Эстонии, и в состав Молодежной ассамблеи национальных меньшинств при министерстве культуры. Позднее приостановил членство в связи с парламентскими выборами.

Кылварт видный спортсмен, побеждал на различных турнирах по таэквондо, кикбоксингу и боксу, в том числе является обладателем серебряной медали на III Всемирных играх боевых искусств. Обладает черным поясом таэквондо. Основатель Эстонского Союза борьбы таэквондо. С 2017 года возглавляет Эстонскую федерацию этого вида спорта.