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Минобороны Белоруссии заявило о военной активности на границе со стороны ЕС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Белоруссии заявило об усиливающейся военной активности стран Запада вблизи белорусской госграницы.

"Осуществляются подготовительные мероприятия для прибытия на белорусско-польскую границу иностранных военных контингентов, так, отмечено прибытие военнослужащих Эстонии, в задачи которых будут входить, в том числе, мероприятия по подготовке рокадных дорог. Как связан миграционный кризис с данными инженерными мероприятиями непонятно от слова совсем", - заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Леонид Касинский. Его цитирует пресс-служба ведомства.

Касинский подчеркнул, что подобные действия "предназначены для осуществления ускоренной переброски войск вдоль государственной границы республики Беларусь".

"На литовском направлении сосредоточено около 4 тысяч военнослужащих. На южном направлении силовыми ведомствами Украины проводится специальная операция под кодовым названием "Полесье". Спланированы мероприятия по внеплановым сборам с военнослужащими запаса", - заявил представитель Минобороны.

Он также заявил, что в течение недели были зафиксированы полеты стратегической разведывательной авиации США, самолетов радиоэлектронной разведки, самолетов разведки наземных целей типа "Джистарс" ВВС США, а также разведывательно-ударной беспилотной авиации. "Все полеты проводятся на минимальном удалении от государственной границы от 20 до 35 км", - продолжил Касинский.

По его словам, принято решение о совместном патрулировании воздушного пространства смешанными тактическими группами с задействованием самолетов СУ-30СМ РФ.

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