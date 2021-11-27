Экс-глава ГУР министерства обороны Украины обратится в суд из-за заявлений Зеленского

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Бывший начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Василий Бурба заявил о своем намерении подать в суд после заявлений президента страны Владимира Зеленского о причинах его увольнения.

"Я вынужден с завтрашнего дня обратится в суд, и пусть суд поставит точку в этом вопросе", - заявил Бурба в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в пятницу заявил, что экс-начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба разглашает секретную информацию про спецоперацию по задержанию наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Более того, глава государства разрешил, что Бурба намеревался втянуть Украину в скандал с Турцией в связи с угрозой безопасности при возможной посадке самолета с "вагнеровцами" в Украине. Также Зеленский заявил, что экс-глава ГУР якобы распространил ложную информацию о происхождении коронавируса и вакцине.