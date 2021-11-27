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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Свыше 120 населенных пунктов в трех областях Украины обесточены из-за непогоды

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В результате непогоды 126 населенных пунктов в Киевской, Черниговской и Кировоградской областях Украины оказались обесточены, сообщили в субботу утром в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 27 ноября в результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 126 населенных пунктов в трех областях (Киевская - 93, Черниговская - 31 и Кировоградская - 2)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Украина

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