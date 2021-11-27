Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 260,6 млн

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы выросло до 260 млн 679 тыс. 482, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 189 тыс. 507 человек.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 млн 177 тыс. 910 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 776 349. Второе место занимает Индия: там подтверждены 34 млн 563 тыс. 749 случаев заражения и 467 933 случаев смерти пациентов. В Бразилии - 22 млн 67 тыс. 630 случаев болезни и 613 957 умерших.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 668,0. В США на 1 млн жителей скончались 2 395 человек, Индии - 334, Бразилии - 2 860.