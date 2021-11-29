Посол Германии в Киеве заявила, что "Северный поток 2" не заработает еще полгода

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен сообщила, что газопровод "Северный поток 2" еще полгода не будет работать и поэтому предложение Украины Евросоюзу о дополнительном транзите в объеме 55 млрд кубометров газа по специальным условиям является хорошим и может быть реализовано.

"Это было хорошее предложение Украины. Если вы внимательно посмотрите, то речь идет только о дополнительных объемах газа. Это не так легко, как мы думаем, потому что газ находится в России, а не в Украине, пункт передачи газа - на вашей восточной границе. Предложение интересное. Потому что "Северный поток 2" еще точно полгода не будет работать. Если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, если у них есть коммерческий интерес и они это физически могут сделать - это хорошее предложение, и я могу представить себе, что оно будет реализовано", - сказала Фельдхузен в интервью "Интерфаксу".

В то же время посол отметила, что немецкий федеральный регулятор отложил сертификацию "Северного потока 2" как независимого оператора по транспортировке газа, поскольку понял, что сначала нужно провести анбандлинг (разделение по видам деятельности). "Этот орган - Bundesnetzagentur действует исключительно по законам Германии и европейским законам. Они видели, что нужно сделать анбандлинг сначала. Я думаю, что они поняли, что без этого не следует работать дальше", - пояснила Фельдхузен.

"Мы все думаем, что у России есть интерес получить сертификацию быстрее, а не позже. Однако сейчас это точно не будет быстрее. Если они не сделают анбандлинг, то и сертификации не будет. В Bundesnetzagentur работают бюрократы, и если нет условий для сертификации, то ее и не будет. Россия знает об этом. То, что у нас есть проблема с поставкой энергии сейчас - это другой вызов, мы над этим все работаем, не только Германия, но и другие страны. Но я думаю, что тот факт, что Bundesnetzagentur остановил сертификацию, не имеет связи с этим кризисом", - сказала посол.

По ее словам, первая причина высоких цен на газ - то, что на европейском рынке мало топлива. "Нидерланды, Норвегия поставляют меньше газа. Мы знали об этом. Плохим сюрпризом было то, что сжиженный газ уходит полностью в Азию, потому что там более высокие цены. То есть это коммерческое решение. Россия поставляет газ пока что в рамках соглашений. Если смотреть на годовые или месячные объемы, они в ноябре поставляли даже больше, чем раньше. Мы за этим очень внимательно наблюдаем, но пока что эти естественные причины больше влияют на цену газа", - добавила Фельдхузен.

"Мы внимательно наблюдаем за ситуацией, и в случае использования Россией газа как оружия будем принимать соответствующие меры", - заявила посол.