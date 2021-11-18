Кремль не стал прогнозировать сроки запуска "Северного потока 2"

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Технологически газопровод "Северный поток 2" готов к эксплуатации, осталось выполнить формальности, связанные с его сертификацией, сроки которой в Москве прогнозировать не берутся, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.

Комментируя сообщения о том, что из-за приостановки сертификации германским регулятором ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" будет отложен до марта 2022 года, Песков сказал: "Сейчас гадать по срокам дело неблагодарное. И мы не хотели бы этого делать".

"Никто не может и не должен вмешиваться в работу регулятора. Компания (оператор СП 2) выполняет все бюрократические формальности, а также юридические формальности для того, чтобы эта процедура сертификации состоялась", - сказал Песков, добавив, что "нужно просто ждать, когда это произойдет".

"Технологически все готово, дальше все зависит от выполнения формальностей, связанных с сертификацией", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Федеральное сетевое агентство Германии в минувший вторник, 16 ноября, сообщило, что временно приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.