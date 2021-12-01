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Французская компания построит в Николаеве пять кораблей для погранслужбы Украины

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Французская судостроительная компания ОСЕА и украинская компания "Нибулон" подписали контракт на строительство в Николаеве пяти кораблей для Госпогранслужбы Украины, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сегодня, 30 ноября, между французской судостроительной компанией ОСЕА и украинской компанией "Нибулон" был подписан контракт о строительстве пяти судов для нужд Госпогранслужбы Украины. Производство будет сосредоточено в Николаеве", - сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник.

В министерстве уточнили, что в общей сложности украинские пограничники получат 20 таких кораблей, 15 из них будут построены во Франции.

"Передача первого судна пройдет в Одессе. Планируется, что его спустят на воду уже 9 декабря. В январе 2022 года экипаж судна пройдет специальную переподготовку с французскими специалистами", - сообщили в МВД.

Реализация такого проекта стала возможной благодаря подписанию в 2019 году рамочного межправительственного соглашения между Украиной и Францией. В целом, она предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства французских кораблей на сумму 136,5 млн евро с локализацией части производства в Украине.

Ранее в ноябре глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что Украина и Франция подписали межправительственное соглашение об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.

Украина Франция ОСЕА Нибулон

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