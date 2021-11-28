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В США сочли преждевременным говорить о локдауне из-за нового штамма COVID-19

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил в воскресенье местным СМИ, что американцы должны быть готовы бороться с распространением нового штамма COVID-19, но говорить о каких-либо ограничительных мерах пока рано.

Так, в интервью ABC News он заявил, что США должны сделать все возможное для борьбы с распространением вируса, однако пока рано говорить, какие конкретно меры необходимы, будь то ограничения или даже локдаун.

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Накануне он в интервью NBC News заявил, что вполне возможно, что "омикрон" уже может циркулировать по США, хотя официального подтверждения этому нет.

В минувшую пятницу стало известно, что США с 29 ноября ограничивают въезд из восьми стран Африки в связи с появлением и распространением нового штамма коронавируса.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и он содержит большое количество мутаций.

За последнее время его выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и в Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга и Израиля.

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США Коронавирус

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