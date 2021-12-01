Что случилось этой ночью: среда, 1 декабря

Обсуждение в НАТО возможных санкций против РФ, маневры с участием 10 тысяч военных на юге России и стрельба в средней школе в Мичигане

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Йенс Столтенберг заявил, что Россия недооценивает готовность НАТО ввести новые санкции. По словам генсека альянса, главы МИД стран НАТО в Риге обсуждали возможные экономические санкции и политическую реакцию в случае ухудшения ситуации вокруг Украины. При этом Столтенберг заявил, что альянс не уверен в намерениях России касательно Украины, но, по его словам, в НАТО "должны быть готовы к худшему".

- Маневры с участием более 10 тысяч военнослужащих начались на юге России. Батальонные тактические группы мотострелковых соединений Южного военного округа совершили марши в районы общевойсковых полигонов. Также в ЮВО анонсировали в 2022 году командно-штабное учение с группировками войск на юго-западном стратегическом направлении.

- Три ученика погибли при стрельбе в школе в Мичигане. Погибшим от 14 до 17 лет. Еще восемь получили ранения. Стрельбу открыл 15-летний подросток, который сам учился в этой школе. Он задержан. Мотивы нападавшего неизвестны.

- Россия установила новый рекорд в экспорте продукции АПК. К 28 ноября экспорт продукции агропромышленного комплекса РФ составил $31,2 млрд, что превышает показатель за весь прошлый год ($30,5 млрд). Наибольшие темпы роста продолжает демонстрировать масложировая отрасль, а основной объем экспорта приходится на зерновые.

- Консультативная группа FDA рекомендовала одобрить использование препарата Merck от коронавируса. Эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США проголосовали за одобрение молнупиравира для лечения взрослых с высоким риском тяжелого течения COVID-19.