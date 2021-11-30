Столтенберг заявил, что РФ недооценивает готовность стран НАТО ввести новые санкции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Главы МИД стран НАТО говорили во вторник в Риге о возможном введении новых санкций против РФ в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Экономические санкции и политическая реакция - это то, что мы обсуждали сегодня, в том числе с США. На нас приходится 50% мирового ВВП, и имеет значение, когда союзники по НАТО обсуждают использование санкций за поведение России", - сказал он.

Он напомнил об ограничительных мерах, принятых против РФ после присоединения к ней Крыма в 2014 году, отметив, что подобные шаги возможны и сейчас. В то же время Столтенберг отказался предоставить детали возможных новых мер против РФ.

По его словам, НАТО демонстрирует волю и способность к поддержанию уже существующих санкций.

"Я думаю, что в действительности Россия недооценивает решимость союзников по НАТО вводить санкции и исполнять их", - отметил он.

Также он напомнил о ранее реализованном НАТО решении прекратить "практическое сотрудничество" с Россией.

При этом Столтенберг призвал Россию пересмотреть решение о разрыве дипломатических отношений с альянсом.

"Мы полагаем, что диалог жизненно важен, но, к сожалению, Россия недавно разорвала дипломатические связи с НАТО - мы призываем Россию пересмотреть это решение и возобновить (работу в рамках Совета, - "ИФ") Россия-НАТО ради поддержания мира и безопасности", - сказал генсек на пресс-конференции в Риге.

В октябре Столтенберг называл отношения России и НАТО самыми плохими со времен холодной войны, при этом он возлагал ответственность за это на Москву. В то же время он подчеркивал, что НАТО всегда остается открытой к диалогу с Россией.