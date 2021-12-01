До восьми увеличилось число пострадавших при стрельбе в школе в Мичигане

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Количество раненых в результате стрельбы в средней школе города Оксфорд в американском штате Мичиган увеличилось до восьми, сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о шести пострадавших и троих погибших.

Как заявил во время пресс-конференции заместитель шерифа округа Окленд Майк Маккейб, погибшим было от 14 до 17 лет.

Из восьми раненых двое в настоящее время находятся в операционной, остальные шестеро в стабильном состоянии.

Стрельбу устроил 15-летний подросток, который сам учился в этой школе. Он был взят под стражу под стражу и не сопротивлялся при задержании.

Мотив стрелка к настоящему моменту определить не удалось.