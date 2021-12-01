Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Маневры с участием более 10 тысяч военнослужащих начались на юге России

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Более 10 тыс. военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа совершили марши в районы общевойсковых полигонов, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО. Более 10 тыс. военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершили марши на общевойсковые полигоны. Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на базе основных полигонов для размещения личного состава развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500. Впервые стартовали учебные занятия на новом полигоне Нестеровский в Ингушетии и полигоне Даниловский в Волгоградской области.

Для остальной части подразделений занятия зимнего периода обучения начнутся в пунктах постоянной дислокации - в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе - в составе второго и третьего учебных модулей.

Модульная система обучения, организованная на ротационной основе, обеспечивает комплексную подготовку всех подразделений в течение каждого месяца.

Россия Минобороны РФ ЮВО

Новости
Пандемия коронавируса

Эксперт Минздрава допустил скорое проникновение штамма "омикрон" в Россию

Что произошло за день: вторник, 30 ноября

Ростехнадзор проверит сообщения о намеренном повреждении датчиков на "Листвяжной"

Ростехнадзор проверит сообщения о намеренном повреждении датчиков на "Листвяжной"

Заболеваемость COVID в РФ снижается почти четыре недели подряд

Россиян призвали провести Новый год дома, чтобы не завезти в РФ "омикрон"

Пандемия коронавируса

"Спутник М" для подростков начнет поступать в гражданский оборот через полмесяца

Пандемия коронавируса

Штамм "омикрон" в России не выявлен

Пандемия коронавируса

РФ из-за "омикрона" ограничит срок действия ПЦР и введет карантин при въезде

РФ из-за "омикрона" ограничит срок действия ПЦР и введет карантин при въезде

Патрушев сообщил о просьбе к США прекратить дезинформацию по поводу Украины

Патрушев сообщил о просьбе к США прекратить дезинформацию по поводу Украины

Экс-схиигумен Сергий получил три с половиной года колонии

Экс-схиигумен Сергий получил три с половиной года колонии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });