Маневры с участием более 10 тысяч военнослужащих начались на юге России

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Более 10 тыс. военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа совершили марши в районы общевойсковых полигонов, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО. Более 10 тыс. военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершили марши на общевойсковые полигоны. Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на базе основных полигонов для размещения личного состава развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500. Впервые стартовали учебные занятия на новом полигоне Нестеровский в Ингушетии и полигоне Даниловский в Волгоградской области.

Для остальной части подразделений занятия зимнего периода обучения начнутся в пунктах постоянной дислокации - в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе - в составе второго и третьего учебных модулей.

Модульная система обучения, организованная на ротационной основе, обеспечивает комплексную подготовку всех подразделений в течение каждого месяца.