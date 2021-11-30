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Минимум три человека погибли при стрельбе в школе в Мичигане

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Не менее трех человек стали жертвами стрельбы, которая произошла во вторник в школе в городе Оксфорд в американском штате Мичиган, сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

Еще шесть человек в результате стрельбы пострадали, в том числе один учитель. Все погибшие были учениками школы.

Подозреваемый в стрельбе задержан. Им оказался 15-летний ученик школы. Полицейские обнаружили у него при задержании пистолет.

По предварительным данным, стрелок действовал в одиночку.

На данный момент полицейские осматривают место происшествия. Не исключается, что во время осмотра будут найдены еще жертвы.

США Мичиган

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