Минимум три человека погибли при стрельбе в школе в Мичигане

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Не менее трех человек стали жертвами стрельбы, которая произошла во вторник в школе в городе Оксфорд в американском штате Мичиган, сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

Еще шесть человек в результате стрельбы пострадали, в том числе один учитель. Все погибшие были учениками школы.

Подозреваемый в стрельбе задержан. Им оказался 15-летний ученик школы. Полицейские обнаружили у него при задержании пистолет.

По предварительным данным, стрелок действовал в одиночку.

На данный момент полицейские осматривают место происшествия. Не исключается, что во время осмотра будут найдены еще жертвы.