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Военные РФ проведут в 2022 году учение с группировками сил на юго-западном направлении

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Более 3 тысяч мероприятий боевой подготовки будут отработаны в войсках Южного военного округа в 2022 году, сообщает пресс-служба ЮВО.

Там отметили, что основным мероприятием боевой и оперативной подготовки войск ЮВО в новом году станет двустороннее командно-штабное учение с группировками войск на юго-западном стратегическом направлении.

По данным пресс-службы, всего в 2022-м учебном году в войсках Южного военного округа спланировано провести более 3 тыс. мероприятий боевой подготовки, где будут отработаны вопросы создания и применения группировок на операционных направлениях.

Основным требованием боевой подготовки войск военного округа в новом учебном году станет внедрение новых форм и способов действий подразделений в ходе проведения тактических учений и занятий.

"Важно анализировать стратегию и тактику действий в "горячих" точках как армий иностранных государств, так и различных вооруженных формирований, обобщать опыт боевых операций и внедрять его в подготовку войск нашего округа", - приводятся в сообщении слова командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

В рамках боевой учебы войск ЮВО будет заложена практика действий в условиях пустынной и горной местности, ведения боя в населенных пунктах, использования ударов авиации и высокоточного оружия армии ВВС и ПВО, ракетных соединений, Черноморского флота и Каспийской флотилии.

На общевойсковом полигоне Молькино в Краснодарском крае начал свою деятельность 415-й учебный центр ЮВО. На базе центра ежегодно планируется готовить более 1,2 тыс. младших специалистов, в том числе механиков-водителей танков и БМП, а также водителей категории "C", "D" и "E".

От командиров подразделений потребуется применение нестандартных методов, использование новых элементов боевого порядка. Все это позволит наращивать составляющую видов и родов войск на поле боя.

Минобороны РФ ЮВО

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