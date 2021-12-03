На Украине активизировали расследование более 200 дел против известного предпринимателя

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что активизирует расследование более 200 дел, связанных с "владельцем нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики".

"Большой бизнес в скорлупе политики и собственных СМИ будет уважать закон... Я имею право в столь острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т.д.", - написала Венедиктова на своей странице в фейсбуке.

Генпрокурор прямо не упомянула имени "влиятельного человека". При этом она подчеркнула, что был проведен предварительный анализ всего массива уголовных производств и "сейчас выяснилось, что речь идет о более чем 200 делах".

"Эти 200 дел - результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики по орбите этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен", - отметила Венедиктова.