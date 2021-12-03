Германия экстрадировала в Казахстан подозреваемого в мошенничестве россиянина

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Германия экстрадировала в Казахстан находящегося в международном розыске гражданина РФ, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанской Генпрокуратуры.

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД Казахстана из Германии экстрадирован находящийся в международном розыске гражданин России Шубин Сергей Валерьевич. Шубин подозревается в том, что под видом поставки немецкого оборудования по переработке мяса мошенническим путем завладел денежными средствами предпринимателя из Акмолинской области в сумме 170 тыс. евро", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что договоренность с немецкой стороной об экстрадиции фигуранта, в отсутствие договора между Казахстаном и Германии о выдаче разыскиваемых лиц, была достигнута Генеральной прокуратурой на основе действующего в международном праве принципа взаимности.

В настоящее время Шубин водворен в следственный изолятор столицы Казахстана.