Правозащитники заявили, что Белоруссии за месяц осудили по политмотивам 143 человек

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Белоруссии число политзаключенных за ноябрь увеличилось на 143 и достигло 888, сообщили в пятницу в незарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре "Весна".

"ПЦ "Весна" известно о 143 осужденных по политическим мотивам к различным видам наказания в течение ноября. Количество политзаключенных по состоянию на 1 декабря составило 888 человек и продолжает неуклонно расти", - говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что "в изоляторах и колониях продолжают удерживаться 30 журналистов и сотрудников СМИ".

"Продолжаются задержания участников мирных акций протеста, а также произвольные задержания граждан за использование бело-красно-белой символики, в том числе в частных жилищах и территориях. Правозащитниками зафиксировано не менее 275 задержаний. Всего за ноябрь судьями за реализацию права на мирное собрание и свободу выражения мнений, а также по произвольным обвинениям за "распространение экстремистских материалов" наложено не менее 12 штрафов на общую сумму 630 базовых величин (18 270 белорусских рублей) и не менее 81 административного ареста общей продолжительностью в 1 143 суток", - добавили правозащитники.