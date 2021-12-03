Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Правозащитники заявили, что Белоруссии за месяц осудили по политмотивам 143 человек

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Белоруссии число политзаключенных за ноябрь увеличилось на 143 и достигло 888, сообщили в пятницу в незарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре "Весна".

"ПЦ "Весна" известно о 143 осужденных по политическим мотивам к различным видам наказания в течение ноября. Количество политзаключенных по состоянию на 1 декабря составило 888 человек и продолжает неуклонно расти", - говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что "в изоляторах и колониях продолжают удерживаться 30 журналистов и сотрудников СМИ".

"Продолжаются задержания участников мирных акций протеста, а также произвольные задержания граждан за использование бело-красно-белой символики, в том числе в частных жилищах и территориях. Правозащитниками зафиксировано не менее 275 задержаний. Всего за ноябрь судьями за реализацию права на мирное собрание и свободу выражения мнений, а также по произвольным обвинениям за "распространение экстремистских материалов" наложено не менее 12 штрафов на общую сумму 630 базовых величин (18 270 белорусских рублей) и не менее 81 административного ареста общей продолжительностью в 1 143 суток", - добавили правозащитники.

Белоруссия

Новости

Первым белорусским космонавтом может стать девушка

Первым белорусским космонавтом может стать девушка

Украина заявила о 94 тыс. военных РФ на границе и возможной эскалации в январе

Украина заявила о 94 тыс. военных РФ на границе и возможной эскалации в январе
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 264,2 млн

В Германии прошли торжественные проводы Ангелы Меркель с поста канцлера

В Германии прошли торжественные проводы Ангелы Меркель с поста канцлера

Что случилось этой ночью: пятница, 3 декабря

Сенат США поддержал продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года

Сенат США поддержал продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года

Разбился самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту

Пандемия коронавируса

Пять случаев заражения штаммом "омикрон" зарегистрировали в Нью-Йорке

Пять случаев заражения штаммом "омикрон" зарегистрировали в Нью-Йорке

NASA подписало соглашения о разработке космических станций с тремя компаниями

NASA подписало соглашения о разработке космических станций с тремя компаниями

"Моссад" вербовал иранских ученых для организации взрыва в Натанзе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });