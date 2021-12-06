ВОЗ заявила о резком росте смертности от малярии из-за пандемии COVID

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Перебои в поставках лекарств и лечении малярии в течение 2020 года из-за пандемии коронавируса COVID-19 привели к значительному росту количества летальных исходов от малярии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Перебои с предоставлением медуслуг привели к десяткам тысяч "дополнительных" смертей от малярии в 2020 году (по сравнению с показателями предыдущих лет - ИФ)", - говорится в пресс-релизе ВОЗ к докладу о ситуации с малярией в мире.

По данным организации, в прошлом году в мире выявили 241 млн случаев заражения малярией и 627 тыс. смертей. Для сравнения, в 2019 году зафиксировали меньше на 14 млн случаев малярии и на 69 тыс. летальных исходов от этой инфекции.

В ВОЗ указали, что примерно 50 тыс. смертей в 2020 году "связаны с перебоями в предоставлении профилактики, диагностики и лечении малярии во время пандемии".

Отмечается, что на африканские страны приходятся 95% случаев малярии и 96% смертей от нее. При этом примерно 80% смертей зафиксированы среди детей возрастом до 5 лет.

"Пандемия коронавируса началась в тот момент, когда глобальный прогресс в борьбе с малярией уже приостановился", - отметили в ВОЗ, призвав к обеспечению "лучшего и более равного доступа ко всем медицинским услугам, в том числе профилактики малярии, ее диагностики и лечения".

Малярия является инфекционным заболеванием, которое передается человеку при укусе комаров. При малярии возникает лихорадка, озноб, а также анемия.

Ранее в этом году ВОЗ одобрила применение первой в мире вакцины против малярии RTS,S. Однако, по данным клинических испытаний, которые продлились около четырех лет, у вакцины - ограниченная эффективность: в ходе тестирования препарат предотвращал 39% случаев заражения малярией и 29% случаев протекания заболевания в тяжелой форме среди детей в Африке.

С 2019 года в клинических испытаниях препарата приняли участие более 800 тыс. детей в Гане, Кении и Малави. Вакцину против малярии разрабатывали несколько десятков лет.