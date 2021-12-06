Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ВОЗ заявила о резком росте смертности от малярии из-за пандемии COVID

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Перебои в поставках лекарств и лечении малярии в течение 2020 года из-за пандемии коронавируса COVID-19 привели к значительному росту количества летальных исходов от малярии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Перебои с предоставлением медуслуг привели к десяткам тысяч "дополнительных" смертей от малярии в 2020 году (по сравнению с показателями предыдущих лет - ИФ)", - говорится в пресс-релизе ВОЗ к докладу о ситуации с малярией в мире.

По данным организации, в прошлом году в мире выявили 241 млн случаев заражения малярией и 627 тыс. смертей. Для сравнения, в 2019 году зафиксировали меньше на 14 млн случаев малярии и на 69 тыс. летальных исходов от этой инфекции.

В ВОЗ указали, что примерно 50 тыс. смертей в 2020 году "связаны с перебоями в предоставлении профилактики, диагностики и лечении малярии во время пандемии".

Отмечается, что на африканские страны приходятся 95% случаев малярии и 96% смертей от нее. При этом примерно 80% смертей зафиксированы среди детей возрастом до 5 лет.

"Пандемия коронавируса началась в тот момент, когда глобальный прогресс в борьбе с малярией уже приостановился", - отметили в ВОЗ, призвав к обеспечению "лучшего и более равного доступа ко всем медицинским услугам, в том числе профилактики малярии, ее диагностики и лечения".

Малярия является инфекционным заболеванием, которое передается человеку при укусе комаров. При малярии возникает лихорадка, озноб, а также анемия.

Ранее в этом году ВОЗ одобрила применение первой в мире вакцины против малярии RTS,S. Однако, по данным клинических испытаний, которые продлились около четырех лет, у вакцины - ограниченная эффективность: в ходе тестирования препарат предотвращал 39% случаев заражения малярией и 29% случаев протекания заболевания в тяжелой форме среди детей в Африке.

С 2019 года в клинических испытаниях препарата приняли участие более 800 тыс. детей в Гане, Кении и Малави. Вакцину против малярии разрабатывали несколько десятков лет.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

23
С 1 декабря в Индии вступят в силу новые правила для иностранных туристов, прибывающих в страну, в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19 омикронФилиппины приостановили въезд из семи стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон25 ноября. В Австрии отменены все публичные и культурные мероприятия, закрыт общепит и учреждения культуры, а также большая часть торговых точек, кроме магазинов продуктов и товаров первой необходимости.24 ноября. Самодельные гирлянды с пустыми флаконами от вакцин украшают зоны ожидания и кабинеты вакцинации в немецком Штоккельсдорфе.23 ноября. Жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе.22 ноября. Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19.20 ноября. В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19.18 ноября. Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19.17 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
С 1 декабря в Индии вступят в силу новые правила для иностранных туристов, прибывающих в страну, в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19 омикрон
ВОЗ Коронавирус

Новости

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер вступил в должность

Жителям Шотландии предложили сдавать тест на COVID при каждом выходе из дома

Власти Египта подтвердили, что проблема с очередями в аэропортах решена

Власти Египта подтвердили, что проблема с очередями в аэропортах решена

Минск запретил ввоз ряда товаров из стран, применяющих санкции против Белоруссии

Путин обсудит с Байденом во вторник инициативу о гарантиях безопасности

Базу РФ в Таджикистане усилят 30 модернизированными танками

Базу РФ в Таджикистане усилят 30 модернизированными танками

Экс-госсоветник Мьянмы получила четыре года тюрьмы по двум обвинениям

Экс-госсоветник Мьянмы получила четыре года тюрьмы по двум обвинениям
Пандемия коронавируса

Ученые насчитали свыше 265,8 млн заразившихся COVID-19 в мире

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 декабря

FT сообщила, что США убедили Европу в подготовке РФ к вторжению на Украину

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });