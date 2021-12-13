Поврежденная после столкновения подлодка США прибыла на базу в Калифорнии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Американская ударная атомная подводная лодка (АПЛ) USS Connecticut, поврежденная в начале октября в результате столкновения с подводной горой в ходе операций в Южно-Китайском море, прибыла на военно-морскую базу в Сан-Диего (штат Калифорния), сообщил Тихоокеанский флот США.

По имеющимся данным, она совершила переход в надводном положении с базы на острове Гуам в западной части Тихого океана, где находилась после инцидента.

Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям прибытия подлодки в Сан-Диего, у нее разрушена носовая часть, где размещается сонар.

BREAKING: USS Connecticut (SSN 22) Seawolf-class nuclear attack submarine coming into San Diego - note obvious damage to bow - December 12, 2021 #ussconnecticut #ssn22 pic.twitter.com/vNT7sTPzod — WarshipCam (@WarshipCam) December 12, 2021

Предполагается, что после временного пребывания в Сан-Диего подлодка отправится для ремонта на военно-морскую верфь в Пьюджет-Саунд близ Бремертона в штате Вашингтон. Подлодка приписана к военно-морской базе Китсап в Бремертоне.

Как утверждали ВМС США, столкновение ударной атомной подлодки произошло 2 октября с подводной горой в Южно-Китайском море из-за ошибок, допущенных ее главным гидроакустиком.

По итогам расследования, вместе с главным старшиной гидроакустической части от своих должностей были отстранены командир подлодки и старпом "из-за утраты доверия", отметили во флоте. Как указал командующий 7-м флотом США вице-адмирал Карл Томас, "твердое суждение, осмотрительное принятие решений и соблюдение требуемых процедур при планировании навигации могло бы предотвратить инцидент".

ВМС США до сих пор не раскрыли детали столкновения подлодки и характер полученных повреждений. "В ходе расследования было установлено, что USS Connecticut во время выполнения операций в международных водах Индо-Тихоокеанского региона столкнулась с не отмеченной на картах подводной горой", - сообщали ВМС США.

По имеющимся данным, у USS Connecticut в результате столкновения оказались пробитыми балластные цистерны в носовой части субмарины, и она лишилась расположенной в носовой части секции сонара.

Поврежденная подлодка 8 октября зашла на базу на острове Гуам. Однако там нет сухого дока для проведения ремонта субмарины.

При этом гонконгский новостной сайт iNews сообщал, что американская атомная субмарина USS Connecticut, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом, возможно, стационарной гидроакустической станцией на дне. По его данным, после инцидента спутник зафиксировал подлодку в надводном положении 3 октября примерно в 77 км от острова Юнсин, входящего в Парасельский архипелаг в Южно-Китайском море, который с 1974 года находится под контролем КНР. Там располагаются китайская база для подводных лодок и военный аэродром.

Предполагается, что подлодка USS Connecticut подходила к острову для проведения разведки, отмечал iNews. Субмарины этого типа помимо ведения боевых действий также предназначены для выполнения разведывательных функций. При этом указывалось, что столкновение с подводным рельефом вряд ли могло произойти. ВМС США, которые постоянно действуют в Южно-Китайском море, хорошо его знают. Скорее всего, подлодка столкнулась с китайским искусственным подводным объектом, недавно созданным вблизи острова Юнсин для противодействия приближающимся силам противника, считает издание. Глубина моря в районе острова составляет всего около 300 метров.

По данным ВМС США, в результате столкновения, произошедшего в международных водах в акватории Южно-Китайского моря, пострадали 11 из 130 членов экипажа. Они получили неопасные для жизни травмы. Как указывали ВМС США, после инцидента "подлодка находилась в безопасном, стабильном состоянии", ее ядерная установка не пострадала.

USS Connecticut с водоизмещением 7,5 тыс. тонн является многоцелевой атомной подводной лодкой четвертого поколения типа Seawolf. Ее ракетное вооружение – до 50 ракет Harpoon и Tomahawk, которые запускаются из торпедных аппаратов. Помимо боевых задач она выполняет также разведывательные функции. Таких подлодок в ВМС США всего три. Все они приписаны к тихоокеанской базе подводных лодок Китсап-Бремертон (штат Вашингтон). Стоимость каждой достигает в текущих ценах $8,5 млрд.