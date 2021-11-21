Подозреваемый в коррупции экс-премьер Киргизии отпущен под подписку о невыезде

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Экс-премьер-министр Киргизии Джоомарт Оторбаев, подозреваемый в коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор", отпущен под подписку о невыезде, сообщает в воскресенье Первомайский районный суд Бишкека.

"Постановлением Первомайского районного суда Бишкек ходатайство старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры Киргизии удовлетворено и подозреваемому Джоомарту Оторбаеву ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на меру пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщили в суде.

Оторбаев занимал пост премьер-министра Киргизии в 2014-2015 годах. Он был задержан 16 сентября 2021 года. Следствием установлено, что Оторбаев, будучи премьер-министром Киргизии, оказал давление на комиссию государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при проведении экологической экспертизы по генеральному плану рудника "Кумтор", в нарушение требований Водного кодекса Киргизии в интересах иностранной компании "Кумтор Голд Компани" принял распоряжение и выдал согласие на дальнейшее уничтожение ледников Лысый и Давыдов.

По данным Генпрокуратуры, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".