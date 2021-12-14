ОАЭ допустили выход из сделки с США на поставку передового вооружения

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - ОАЭ заявили о возможности выхода из многомилионного контракта по закупке американских истребителей-бомбардировщиков F-35, беспилотников Reaper и другого высокотехнологичного военного оборудования, сообщили изданию The Wall Street Journal американские официальные лица.

По словам собеседников газеты, представители ОАЭ сообщили американской стороне о намерении выйти из соглашения, поскольку считают выдвинутые Вашингтоном требования безопасности к защите высокотехнологичного вооружения от шпионажа со стороны Китая слишком обременительными.

В то же время, продолжает WSJ, пока все же неясно, покончено ли с этим соглашением на сумму $23 млрд, или речь идет просто о торге со стороны ОАЭ в преддверии запланированного на среду двухдневного визита высокопоставленной делегации ОАЭ в Пентагон.

"Официальные представители США признали получение послания из ОАЭ и обеспокоенность этой страны. В то же время в США растет беспокойство по поводу влияния Китая на ОАЭ, и выдвинутые условия призваны защитить истребитель пятого поколения и передовые дроны от шпионажа со стороны Китая", - пишет WSJ.

"Мы продолжаем оставаться приверженными этим поставкам, но в ОАЭ высказали некоторую обеспокоенность, - цитирует газета слова представителя США.- Честно говоря, у нас тоже есть несколько вопросов. Такого рода дискуссия не является необычной при значительных поставках вооружения, и мы надеемся, что сможем уладить эти вопросы и полагаем, что наш совместный военный диалог даст нам возможность сделать это".