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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Белоруссии заявили о готовности дорожной карты по созданию единого с РФ рынка газа

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Дорожная карта по созданию единого рынка газа готова, сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

"Карта (по газу - ИФ) готова, в основе карты - определение в следующем году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов к функционированию объединенного рынка газа", - сказал Снопков.

По его словам, сегодня у Белоруссии цена на газ - "лучшая по сравнению со всеми странами СНГ и по сравнению Европейским союзом".

"То есть для нас сегодня комфортно. Что в дальнейшем будет - вот эти принципы должны определить. Потому что рынок волатилен... Поэтому эти принципы должны сформировать правильное реагирование цены в условиях Союзного государства", - подчеркнул первый вице-премьер.

Снопков отметил, что может быть определена некая формула, по которой будет рассчитываться цена на газ.

"Вполне возможно, формула, с тем, чтобы у нас сохранялась наиболее комфортная цена", - добавил он.

Первый вице-премьер сообщил, что на данный момент консенсус найден по всем 28 союзным программам.

"Мы вышли на финишную прямую. Я очень надеюсь, что президенты двух стран в ходе встречи 9 сентября оценят нашу работу: готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены правительствами", - сказал Снопков.

Как сообщал 31 августа посол Белоруссии в России Владимир Семашко, в связи с разногласиями сторон в механизме ценообразования на газ несогласованной остается одна из 28 дорожных карт интеграции Белоруссии и России в рамках Союзного государства. "Это "дорожная карта" по созданию единого рынка газа", - уточнил он.

"Проблема в формуле ценообразования. Я надеюсь, что эту проблему мы тоже решим", - сказал посол.

В 2021 году цена на газ для Белоруссии составляет $128,5 за 1 тысячу кубометров.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на минувшей неделе сообщил, что союзные программы (дорожные карты - ИФ) планируется утвердить на заседании Высшего госсовета в октябре-ноябре.

"Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го (на 9 сентября намечены переговоры двух президентов - ИФ), то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете", - отметил Лукашенко.

"Дорожные карты" представляют собой план действий по углублению интеграции по конкретным направлениям - единая промышленная политика, единая аграрная политика, создание единого рынка нефти, газа, электроэнергии и прочее.

Россия Белоруссия Николай Снопков

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