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В Иране назвали отмену антииранских санкций главной задачей переговоров в Вене

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Основная цель возобновившихся в Вене переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) должна заключаться в отмене санкций против Тегерана, заявил главный переговорщик с иранской стороны, замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани.

"Отмена санкций должна быть основным приоритетом на переговорах по ядерной тематике", - приводит его слова агентство Bloomberg. Он уточнил, что речь об этом пойдет на переговорах во вторник.

Вместе с тем он заявил об оптимистическом настроении после первого дня переговоров в понедельник.

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В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. Затем переговоры приостановились: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа новый президент Ирана Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

О возобновлении переговорного процесса стало известно в начале ноября. Тогда замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани заявил, что в телефонном разговоре с Энрике Морой, координатором от ЕС на венских переговорах по СВПД, он договорился 29 ноября возобновить переговоры в Вене.

Иран СВПД

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