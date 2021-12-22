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В США более 204 млн человек полностью привились от коронавируса

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах от COVID-19 полностью привиты 204 578 725 человек, следует из данных американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По меньшей мере одну из положенных двух доз вакцин получили более 241 млн жителей, бустерные дозы препаратов введены 62 млн.

Введение дополнительных доз людям с ослабленной иммунной системой разрешено в США с 13 августа.

Данные CDC основаны на использовании вакцин Moderna и Pfizer, требующих введениях двух доз, а также одноразовой вакцины Johnson & Johnson's.

CDC сообщили, что в США с начала пандемии коронавируса выявили 51 115 304 инфицированных, от связанных с ним заболеваний скончались 805 112 человек.

Накануне американский медрегулятор информировал, что доминирующим штаммом коронавируса в стране стал "омикрон". За минувшую неделю число заражений этим вариантом выросло до 73,2% против 12,6% неделей ранее.

Хроника 09 января 2020 года – 22 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
США Коронавирус

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