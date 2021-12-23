Ученые из США объяснили, почему любители черного кофе предпочитают горький шоколад

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ученые из организации Northwestern Medicine выяснили, как формируется склонность к черному кофе и что люди, которые предпочитают именно черный кофе, также любят более горький темный шоколад, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Американские ученые изучили данные 126 тыс. человек из биобанка Великобритании (UK Biobank) и двух групп медицинских сестер и медработников из США об употреблении ими кофе. Участники рассказали о своих кофейных привычках, например, сколько кофе они пьют, как его готовят, что добавляют (сахар, сахарозаменитель, молоко).

В исследованиях о влиянии кофе на здоровье стали чаще использоваться методики поиска генетических маркеров, которые связаны с характеристиками "кофемании". В новом исследовани, ученые ожидали найти связь между генетическими вариантами, связанными с восприятием горького вкуса, и выбором в пользу того или иного вида напитка.

Однако они обнаружили совсем другую связь: оказалось, что черный кофе предпочитают люди, имеющие определенные особенности метаболизма психостимулятора кофеина, содержащегося в напитке.

В частности, речь идет о точечных мутациях в генах AhR и CYP1A2, которые кодируют белки, участвующие в метаболизме кофеина. Именно эти генетические варианты обеспечивают более быстрый метаболизм кофеина в печени, то есть его стимулирующий эффект исчезает быстрее.

По мнению ученых, такие люди пьют черный кофе не из-за того, что им нравится горький вкус, а потому, что для них он ассоциирован с повышенной умственной активностью, которую они ждут от этого напитка.

Эти же люди обычно предпочитают и более горький темный шоколад, который содержит довольно много теобромина – похожего на кофеин соединения, также обладающего психостимулирующим действием.