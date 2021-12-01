Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мировые цены на кофе достигли 10-летних максимумов

Мировые цены на кофе достигли 10-летних максимумов
Фото: Gabrielle Lurie/San Francisco Chronicle via Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Мировые цены на кофе достигли максимумов за 10 лет, при этом аналитики ожидают их сохранения на высоком уровне до 2023 года.

Фьючерсные контракты на кофе с поставкой в декабре по итогам сессии в понедельник достигли $2,34 за фунт. В минувший четверг фьючерсы на бирже ICE поднимались до $2,46, что стало максимальным показателем с 2011 года, когда котировки превысили $3 за фунт.

В то же время значение бенчмарка, рассчитываемого Международной ассоциацией кофе, в пятницу достигло $2,07 за фунт, подскочив на 85% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

"Вопрос относительно дальнейшей динамики цен заключается в том, насколько эти колебания будут длительными в перспективе", - сказал стратег Saxo Bank по сырьевым рынкам Оле Хансен, слова которого приводит CNBC.

По мнению эксперта, следует следить за ситуацией в Бразилии, чтобы оценить, как погодные условия в стране могут повлиять на сбор урожая. По его словам, неблагоприятные погодные условия повлияют на цены позднее в текущем году, а также в 2022 и даже в 2023 году.

Помимо погоды негативное влияние на рынок оказывают проблемы с поставками в мире, поскольку производители и компании, которые перерабатывают кофейные зерна, зачастую находятся в разных странах.

Неопределенности также добавляют опасения по поводу ситуаций в странах-экспортерах, включая Эфиопию, которая находится на грани гражданской войны, и Вьетнам, где наблюдается рост числа заражений коронавирусом, что может негативно отразиться на производстве, пишет CNBC.

В то же время, по мнению исполнительного директора Marex по продажам кофе в Европе Максимиллиана Коупстейка, цены на кофе останутся на высоких уровнях, хоть и будут демонстрировать волатильность в течение некоторого времени в будущем.

Международная ассоциация кофе

Новости по теме

Новости

В ВТБ заявили, что не ждут дефолтов по долгу "Роснано"

В ВТБ заявили, что не ждут дефолтов по долгу "Роснано"

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы

"Роснано" погасило облигации без госгарантий на 4,5 млрд руб.

Госкомиссия выделила диапазон частот силовых ведомств для тестирования 5G в России

Госкомиссия выделила диапазон частот силовых ведомств для тестирования 5G в России

От "Роснано" получены средства для погашения облигаций на 4,5 млрд руб. и выплату купона

"Ъ" сообщил о планах Минцифры продлить регистрацию корпоративных сим-карт

"Ъ" сообщил о планах Минцифры продлить регистрацию корпоративных сим-карт

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1,2%

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1,2%

Brent торгуется у $71,18 за баррель

Россия установила новый рекорд в экспорте продукции АПК

JPMorgan спрогнозировал подорожание нефти до $150 за баррель в 2023 году

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });