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Аргентина впервые за пандемию выявила максимальные 34 тыс. случаев COVID за сутки

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Аргентине за сутки выявили свыше 33,9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает издание Buenos Aires Times.

Отмечается, что это самый высокий суточный прирост в стране за время пандемии.

В Аргентине за последние 24 часа от последствий коронавируса скончались 20 человек.

Заболеваемость в стране растет с середины декабря. В Аргентине полную вакцинацию прошли 78% населения – это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.

Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее на этой неделе заявил, что пока не рассматривает возможность введения дополнительных ограничений.

За время пандемии в Аргентине выявили более 5,5 млн случаев коронавируса, 117 тыс. человек скончались впоследствии заражения COVID-19.

Аргентина коронавирус

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