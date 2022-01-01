Бывшие послы США в РФ призывают Вашингтон обнародовать подготовленные на случай нападения РФ на Украину санкции

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Группа из 24 специалистов по России и бывших сотрудников администрации США по нацбезопасности призвала Вашингтон обнародовать меры, согласованные на случай нападения РФ на Украину, передаёт Associated Press.

Оно отмечает, что соответствующее заявление подписали, в частности, бывшие послы США в Москве Майкл Макфол и Александр Вершбоу. Также документ подписали и несколько экс-послов США на Украине.

Associated Press пишет, что эти люди "в своём заявлении призвали президента Байдена немедленно и публично объявить о том, с какими ограничительными мерами столкнётся Россия в случае военных действий (против Украины - ИФ)".

"Мы считаем, что США в координации с союзниками по НАТО и с Украиной должны немедленно принять меры, которые повлияют на расчёты Кремля до того, как там сделают выбор в пользу военной эскалации", - считают авторы заявления.

Они уверены, что о возможных мерах следует предупредить Москву, чтобы у неё "было ясное понимание масштабов экономических мер, с которыми она столкнётся".

США и их союзники неоднократно заявляли о готовности вводить жёсткие санкции против России в случае ее нападения на Украину. Вместе с тем, в Вашингтоне публично не сообщали о том, какие именно это могут быть меры.