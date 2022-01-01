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Украинских военных отправят на обучение в 13 стран

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Украинских военных отправят на обучение в 13 стран в 2022 году, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

"Документом предусмотрено, что в следующем году на обучение будут направлены 167 военнослужащих и работников ВСУ в 13 стран. Отбор кандидатов, отвечающих требованиям, будет продолжаться до 28 января 2022 года", - сказано в сообщении.

Министр обороны Алексей Резников подписал указ, которым утвердил план кадрового обеспечения международных программ обучения военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в военных учебных заведениях иностранных государств в 2022 году.

По словам Резникова, подобные программы являются важным вкладом украинских международных партнеров в профессиональное развитие военных.

"Наш основной потенциал - это люди, управляющие техникой, планирующие операции, анализирующие ситуацию. И благодаря нашим международным партнерам, наши военные могут повышать квалификацию в лучших профильных "вузах" и тренировочных заведениях за рубежом и внедрять евроатлантические принципы уже в Украине. В следующем году наши военные смогут пройти такие учения в Британии, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии", - отметил министр.

Также Резников сообщил, что для создания целостной системы подготовки и дальнейшего эффективного использования профессионального персонала ВСУ, в 2021 году разработан и утвержден ряд документов, которые позволят приобрести военными специалистами новые компетенции.

В частности, речь идет о концепции военной кадровой политики Минобороны на период до 2025 года, реализация которой позволит создать комплексную, эффективную, экономически целесообразную и обоснованную систему обеспечения войск (сил) профессионально подготовленными, с высокими морально-деловыми качествами военнослужащими, способными качественно решать сложные военно-профессиональные задачи в мирное и военное время.

Украина Минобороны обучение

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