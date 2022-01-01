Число политзаключенных в Белоруссии достигло 970 человек

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - За декабрь число политзаключенных в Белоруссии увеличилось на 82 человека, достигнув 970, сообщили в незарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре "Весна" в субботу.

"Количество политзаключенных за месяц увеличилось на 82 человека, по состоянию на 30 декабря составило 970 человек, продолжая неуклонно расти", - говорится в сообщении центра.

В частности, в следственном изоляторе продолжают удерживаться члены незарегистрированного в стране правозащитного центра "Весна" (в том числе председатель организации Алесь Беляцкий). По информации правозащитников, продолжаются задержания участников мирных акций протеста, граждан за использование бело-красно-белой символики. За декабрь, по данным "Весны", произошло 29 административных арестов общей продолжительностью в 381 сутки.

"Продолжается процесс привлечения к уголовной ответственности участников протестных выступлений против фальсификации результатов президентских выборов и инакомыслящих и критиков власти", - говорится в сообщении.

Правозащитники и журналисты продолжают фиксировать многочисленные факты жестокого обращения в отношении граждан, лишенных свободы по политическим мотивам, отметили в правозащитном центре.