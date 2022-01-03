Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 290 млн

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника достигло 290 млн 157 тысяч 607. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 443 тыс. 753 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявили 55 млн 114 тыс. 57 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 826 тыс. 60.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 922 тыс. 882, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 481 тыс. 893 человек.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 млн 297 тыс. 427 человек. Из них умерли 619 тыс. 401.

Портал Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 700,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 538 человек, Индии - 344, Бразилии - 2 тыс. 882.