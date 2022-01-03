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Глава МИД ФРГ обсудит в США напряженность между Россией и Украиной

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в среду направится в Вашингтон, где одной из тем ее переговоров с американскими властями станут отношения между Россией и Украиной. Об этом сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на представителя ведомства.

Бербок в ходе первого официального визита на посту главы МИД ФРГ в США встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном и другими американскими политиками.

Другими темами для переговоров станут будущие контакты Запада с Россией, климат, укрепление демократии, внешняя политика, добавил представитель МИД Германии.

В свою очередь официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге заявил, что на этой неделе советник канцлера ФРГ по внешней политике Йенс Плётнер встретится со своими коллегами из России и Франции.

Германия Анналена Бербок

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