Жители на западе Казахстана продолжают протест на центральной площади

Москва. 3 января. INTERFAX.RU -

Протестующие против повышения цен на сжиженный газ в Актау (областной центр Мангистауской области, на западе Казахстана) не расходятся и продолжают несанкционированный митинг, сообщают очевидцы.

"В Актау уже за полночь, но протестующие не покидают площадь у акимата (администрация города - ИФ). Силами жителей организовано питание собравшихся, развернуты палатки", - рассказал очевидец корреспонденту агентства.

Между тем, в департаменте полиции агентству "Интерфакс-Казахстан" не подтвердили, что в отношении протестующих применялась тактика кеттлинга (тактика задержания и блокирования людей с помощью кордонов на массовых акциях).

"Полиция не применяет силовые методы. Полиция в настоящее время осуществляет соблюдение общественного порядка", - сказал сотрудник пресс-службы департамента полиции.

Ранее в соцсетях было распространено видео, на котором видно, как сотрудники полиции пытаются взять в оцепление протестующих.

В Мангистауской области, в том числе в Актау, с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле".

Днем в понедельник правительство Казахстана по поручению главы государства объявило о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области и пообещало реализовать пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.

Сообщалось, что собственниками АЗС Мангистауской области в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр, а Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

Между тем митингующих не устроило частичное понижение цены, они требуют сбросить до 50 тенге за литр.

Глава Минэнерго Казахстана Магзум Мирзагалиев на брифинге в понедельник сообщил, что у правительства на сегодняшний день нет возможности выполнить требование протестующих и снизить цену до 50 тенге за литр.